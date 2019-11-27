توقّفوا عن شرب المياه مباشرةً قبل الأكل.. لهذا السبب!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

إن كنتم من الأشخاص الذين يواظبون على شرب المياه باستمرار، فهذا أمر جيّد. فكلّنا يعلم جيّدًا أهميّة المياه للجسم ولجميع أعضائه لتقوم بوظائفها بشكلٍ كامل وصحيح.



ولكن لا يجب أن تشربوا المياه مباشرةً قبل الأكل.

فقد تبيّن أنّ شرب المياه مباشرةً قبل الأكل يؤدّي إلى تخفيف العصارة الهضميّة، ما يعيق عمليّة الهضم السّليم، وهذا ما قد يسبّب بدوره زيادة الشّعور بالحموضة وحرقة في المعدة.

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تعرف المعدة عادةَ متى تريد أن تأكل، فتطلق العصارة الهضميّة فورًا. من هنا، فإن قمتم بشرب المياه قبل الأكل مباشرةً، فهذا الأمر سيؤدّي إلى تمييع العصارة الك مانعًا إيّاها من هضم الكل بشكلٍ صحيح.

ليس هذا فحسب. بل إنّ شرب المياه مباشرةً قبل تناول الطّعام يؤدّي إلى رفع مستويات السكّر في الدم.

فعندما يعجز الجسم عن هضم بعض الأطعمة بشكلٍ كامل، يخزّنها على شكل دهون. وإذا لم يُهضم الطّعام جيّدًا، سترتفع في جسدكم نسبة "الجلوكوز" في الدم، ما يُطلق مادةّ "الأنسولين" فيه نتيجة ذلك.

لكن رغم ذلك، فلا داعي لأن تقلقوا إن كنتم معتادين على شرب القليل من الماء قبل أن تبدأوا بالأكل، فهذا الأمر لن يضرّ بكم ولكن شرط ألاّ يصل إلى حد تناول كوب أو اثنين من الماء.

لذلك، ننصحكم بشرب الماء قبل حوالي 30 دقيقة من تناولكم الطّعام أو بعده ليستطيع جسمكم هضم وامتصاص المغذّيات بشكلٍ جيّد.