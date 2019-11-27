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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
هل من الممكن أن يسبب الاستحمام الضرر لجسم الإنسان؟ في الحقيقة أن ذلك ممكن الحدوث، ولكن، إذا ما استحم الشخص بالطريقة الخاطئة، قد يسبب ذلك الضرر لجسمه.
تعرف على الأمور التي قد تحول الاستحمام لعادة صحية خاطئة:
1- الاستحمام المستمر بماء ساخن للغاية، يعرض الجلد للحرق على المدى البعيد، ويجرد البشرة من الزيوت الطبيعية التي يفرزها الجلد، كما قد يسبب الالتهابات والحكة.
2- الاستحمام لفترة طويلة يعدّ ضاراً للجلد أيضاً، ومثله مثل استخدام الماء الساخن، فهو يسمح للجلد بالتخلص من جميع الزيوت الطبيعية التي تفرزها البشرة، وهو أمر ضار بها.
3- يجب أن لا يستحم الشخص أكثر من مرتين أسبوعياً، ويعني هذا الاستحمام الذي يتخلله غسيل الشعر بالشامبو، واستخدام سائل الاستحمام، لنفس الأسباب المذكورة أعلاه. إلا أن الاستحمام بالماء فقط يومياً لا يحتسب.
4- الاستخدام المتكرر والكثير للصابون يعدّ خطيراً على الجلد، ويقتل البكتيريا المفيدة في الجلد، كما قد يسبب الحساسية والالتهابات.
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