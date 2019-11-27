عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

هل تعرفون ما الحكمة من قول الحمد لله بعد العطس؟



الإجــــــــــابــــــــــــة

الحكمة من قول "الحمد لله" بعد العطسة ،لأن القلب يتوقف عن النبض خلال العطاس.. والعطسة سرعتها 100كلم في الساعة ..

وإذا عطســــــــت بشـــــــــدة من الممكن أن تكسر ضلع من أضلاعك...

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وإذا حاولت إيقاف عطسة مفاجئة من الخروج فإنه يؤدي إلى إرتداد الدم في الرقبة أو الرأس ومن ثم إلى الوفاة ...

وإذا تركت عيناك مفتوحتان أثناء العطاس من المحتمل أن تخرج من محجريها ..

وللــــــــــعلـــــــــــم

أثناء العطسة تتوقف جميع أجهزة الجسم التنفسي والهضمي والبولي وبما فيها القلب رغم أن وقت العطسة ( ثانية أو الجزء من الثانية) وبعدها تعمل إن أراد الله لها أن تعمل و كأنه لم يحصل شيء ...

فسبحــــــــان الله العظيـــــــــم

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك...