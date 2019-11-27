دراسة: اتباع نظام غذائي غني بالصويا قد يحمي النساء من هشاشة العظام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

اتباع نظام غذائي غني بالصويا قد يحمي النساء من هشاشة العظام، بحسب ما أشارت إليه دراسة بريطانية حديثة أجريت في جامعة هال.



ولفتت إلى أنَّ النساء يصبحنَ أكثر عرضة لمرض هشاشة العظام بعد انقطاع الطمث، وذلك بسبب انخفاض مستوى هرمون الإستروجين الذي يحمي العظام، بحسب ما نقله موقع صحيفة "التلغراف".

وتوصلت الدراسة التي قدِّمت نتائجها في الاجتماع السنوي لجمعية الغدد الصماء في إدنبره، إلى أنَّ الأغذية المحضرة من فول الصويا تحتوي على مواد كيميائية تسمى "آيزوفلافونز" (isoflavones) تحاكي هرمون الإستروجين، ما يعني أنها قد تكافح تأثيرات انقطاع الطمث. الدراسة شملت 200 امرأة في بداية مرحلة انقطاع الطمث، وأعطي بعضهنَّ مكملات غذائية يومية من بروتين الصويا مع 66 مليغراماً من "آيزوفافونز"، فيما أعطيت أخريات مكملات بروتين الصويا فقط، وذلك لمدة ستة أشهر. ووجد الباحثون أن النساء اللواتي حصلن على مكملات الصويا كان لديهن مستوى منخفض في الدم لبروتين يدل إلى هشاشة العظام، الامر الذي يشير إلى تراجع مخاطر إصابتهن بالمرض. كما انخفضت لديهن مخاطر الإصابة بمرض القلب أكثر ممن أخذن مكملات بروتين الصويا وحدها.

Advertisements

وفي هذا الصدد، قال مدير الدراسة الدكتور ثوزاكات ساثي بالان من جامعة هال في #المملكة_المتحدة "يبدو أن تأثير الصويا يحاكي أدوية هشاشة العظام التقليدية".

وتبين أنَّ العظام تنمو وتقوم بإصلاح نفسها بسرعة خلال مرحلة الطفولة والشباب، ولكن مع التقدم في السن يبطئ عملية نمو العظام وصولاً إلى سنِّ الـ35. فتخسر المرأة صحة عظامها بسرعة في السنوات الأولى بعد انقطاع الطمث الامر الذي قد يؤدي إلى هشاشة العظام وخطر إصابتها بكسور.

ولفتت الدراسة إلى أنَّ نحو ثلاثة ملايين شخص يعانون هشاشة العظام في المملكة المتحدة وأكثر من 300 ألف شخص يتلقون العلاج في المستشفى لعلاج الكسور كل عام بسبب إصابتهم بهشاشة العظام.

وغالباً ما ينصح الباحثون لتفادي الإصابة بهشاشة العظام بممارسة الرياضة، وتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم والفيتامين "د"، والحصول على ما يكفي من أشعة الشمس الضرورية لصحة العظام، ولكن تعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تُظهر أن فول الصويا يمكن أن يُساعد أيضاً في منع التشقق.

ويخطط الباحثون إلى التحقق أكثر من الآثار الطويلة الأجل لتناول بروتين الصويا والايسوفلافون والبحث في فوائده الغذائية المساعدة في تحسين صحة العظام.