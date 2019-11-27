مزارعو فرنسا يتظاهرون في باريس بالجرارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت مئات من الجرارات الزراعية الفرنسية السريعة الأربعاء في تظاهرة للمزارعين بالعاصمة باريس.

وقالت كريستيان لامبرت، رئيسة أكبر نقابة للمزارعين في فرنسا، في تصريحات إذاعية، إن نحو ألف جرار تجمعت في العاصمة، كما تتواجد أعداد أكبر في العديد من المدن.

ويشعر المزارعون الفرنسيون بحالة من الغضب في ظل الضوابط الصارمة المتزايدة على استخدام مبيدات الآفات والحشرات، وإبرام اتفاقات للتجارة الحرة مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي، إلى جانب ما يعتبرونه شروطاً تجارية لا تصب في مصلحتهم مع السلاسل التجارية الكبرى.

وقالت لامبرت:«لدي انطباع بأن الجميع يريدون توجيهنا للطريقة التي نقوم بها بعملنا رغم أن المزارعين لا يجنون دخلاً يكفيهم للعيش».