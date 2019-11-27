انفجار في مصنع مواد بتروكيماويات في تكساس الأمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت فرق الإنقاذ في ولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة، وقوع انفجار في مصنع للمواد البتروكيميائية في وقت مبكر من الأربعاء، متسبباً في اندفاع كتلة هائلة من اللهب في الجو.

وكتب رجال الإنقاذ على صفحتهم على فيسبوك: «الرجاء أخذ العلم بأن الجميع يجب أن يقوموا بإخلاء المنطقة في شعاع 800 متر حول مصنع «تي بي سي» في بورت نيشيس».

ويظهر في تسجيلات فيديو وصور وضعت على مواقع التواصل الاجتماعي انفجار كبير. وقال راين ماتيوسن الذي يقيم بالقرب من المصنع مع عائلته: «استيقظنا لنجد قطع الزجاج مبعثرة في كل مكان، وأجزاء السقف منهارة، وأبواباً انتزعت من أماكنها»، وأوضح الشاب البالغ 25 عاماً، أنه هو وأقرباؤه «صدموا وشعروا بالخوف».

وقال القاضي المحلي جيف برانيك للموقع الإخباري «كي إف دي إم نيوز»، إنه لم يسجل سقوط أي جريح.

ويقع مصنع المواد البتروكيميائية الذي حدث فيه الانفجار على بعد 135 كيلومتراً عن هيوستن؛ إحدى المدن الكبرى في الولايات المتحدة.