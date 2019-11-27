راكبو الأمواج يحاولون تحطيم الأرقام القياسية في نازاريه البرتغالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توافد هواة ركوب الأمواج إلى بلدة «نازاريه» الصغيرة على السواحل البرتغالية على الأطلسي، لممارسة هوايتهم على أمواج عملاقة تعد من الأعلى في العالم، بعد ذيوع خبر مطلع الشهر الجاري عن أمواج يبلغ ارتفاعها 20 متراً تضرب الشاطئ. وانتشر النبأ كالنار في الهشيم، وراح راكبو الأمواج المغامرون، ومحبو الرياضة فضلاً عن مصورين يتوافدون إلى شاطئ «برايا دي نورته» في المدينة.

احتشد الجميع على سطح منارة حمراء يستمعون إلى هديرالموج المصم للآذان، ينظرون مذهولين إلى الأمواج وهي تتحطم على الأجراف الصخرية. ويستحيل من هذا الموقع الكاشف معرفة أين ستنتهي هذه الأمواج ما يعطي الانطباع بأن هذه الجدران المائية الضخمة ستغمر الجميع.

راكبة الأمواج الفرنسية جوستين دوبون اختبرت تجربة قوية في 13 تشرين الثاني ـ نوفمبر، وقد تكون سجلت رقما قياسياً جديداً في فئة النساء.

وقالت «بدأت أركب الموجة وشعرت بأني أتقدم أسرع من المعتاد وكان المنحدر أقوى أيضاً». وأضافت «شعرت بأن لا نهاية للموجة، وبأنني قادرة على الطيران». ولم يتم قياس الموجة، لكن يتوقع أن يكون ارتفاعها وصل إلى 20 متراً على الأقل، وحتى يتم تسجيله رقماً قياسياً، ينبغي أن يتجاوز ارتفاعها 20,27 متر الذي سجلته راكبة الأمواج البرازيلية مايا غابيرا في العام 2018 لكي تصبح رقماً قياسياً. ولن يصدر القرار الذي ستنظر فيه رابطة ركوب الأمواج العالمية قبل الربيع المقبل.

وعادة تضرب أمواج عاتية البلدة منذ فترة طويلة، إلا أن راكبي الأمواج كانوا يتجاهلون البرتغال ويفضلون عليها شواطئ كاليفورنيا أو هاواي.

إلا أن «نازاريه» حجزت مكاناً لها على خريطة ركوب الأمواج في العام 2010 عندما باشر رئيس بلديتها مبادرة لجذب راكبي الأمواج خلال الشتاء.