دجاج «ياكيتوري» الياباني على قائمة طعام محطة الفضاء الدولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت وكالة الفضاء اليابانية «جاكسا»، على وضع الدجاج المشوي «ياكيتوري» الذي يعتبر من بين أكثر الأطعمة السريعة المحببة في البلاد، على قائمة الطعام في محطة الفضاء الدولية.

وتحظى هذه القطع من الدجاج المشوي المتبل بصلصات مختلفة، بشعبية كبيرة في اليابان وخارجها، وستقدم الوجبة للرواد في محطة الفضاء الدولية من خلال نسخة معلّبة تفي بكل الشروط الصحية وضمانات الحفظ، وقد حصلت على تصنيف «طعام ياباني قابل للاستهلاك في الفضاء».

وبذلك ينضم «ياكيتوري» إلى 34 نوعاً من الأطعمة اليابانية الأخرى ـ من بينها كرات الأرز «أونيجيري»، وحساء الأعشاب البحرية ـ يستطيع الرواد اليابانيون تناولها فيما يسبحون في المدار بعيداً عن موطنهم، لكن عندما يرغب رواد الفضاء في التمتع بتجربة الـ«ياكيتوري» الحقيقية؛ أي تناولها من سيخ خيزران مباشرة، فإن القواعد الصارمة للفضاء ستجعل ذلك أمراً مستحيلاً.

وأوضح ناطق باسم «جاكسا»: «سيكون تناول الدجاج مباشرة من الأسياخ في الفضاء أمراً جيداً، لكن السياسة المعتمدة هي ترك أقل قدر ممكن من النفايات».

وستصنع علب «ياكيتوري» شركة «هوتاي فود» ومقرها في شيزوكا جنوب غربي طوكيو. وقالت الشركة إنها تتوقع أن تكون علبها جاهزة عندما يغادر رواد الفضاء اليابانيون إلى محطة الفضاء الدولية في العام المقبل.