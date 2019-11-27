«فيسبوك» تشتري «بيت جايمز» المتخصصة في ألعاب فيديو الواقع الافتراضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اشترت «فيسبوك» الثلاثاء، عبر شركتها الناشئة «أوكولوس» استوديو «بيت جايمز» الذي أطلق لعبة الفيديو في الواقع الافتراضي «بيت سايبر».

وقال مايك فيردو المسؤول عن محتويات الواقع المعزز والواقع الافتراضي لدى «فيسبوك»، إن «منجزات بيت جايمز لافتة، غير أن فيسبوك وبيت جايمز تعرفان أن ثمة الكثير يجب إنجازه في مجال الواقع الافتراضي والألعاب والموسيقى».

وتتولى «بيت جايمز» ومقرها في براغ، إعداد وتطوير اللعبة الناجحة «بيت سايبر» التي يتعين على لاعبها المزود بخوذة للواقع الافتراضي، هدم مجمعات بالاستعانة بسيوف مع اتباع الإيقاع الخاص بأنواع موسيقية مختلفة وتفادي العقبات.

وأكدت «فيسبوك» أن «بيت جايمز» ستواصل تطوير تحديثات «بيت سايبر» على المنصات المختلفة التي تتوافر اللعبة فيها.

ولم تُدل المجموعة التي يديرها مارك زاكربيرج، بأي تفاصيل بشأن قيمة صفقة الشراء.

وألمحت «فيسبوك» إلى أنها ستواصل عمليات الاستحواذ والابتكار في قطاع الواقع الافتراضي. وقال فيردو: «نستكشف طرقاً عدة للدفع قدماً بالواقع الافتراضي، ونظن أن العام المقبل سيكون مذهلاً على صعيد عمليات إطلاق ألعاب الفيديو بالواقع الافتراضي وبالأخبار التي سنعلن عنها في هذا المجال، هذه ليست سوى البداية».

وفي سبتمبر/أيلول، أعلنت المجموعة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي شراء شركة «كونترول لابز» الناشئة الساعية إلى إتاحة التحكم في أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المختلفة مباشرة بواسطة الدماغ، وليس عبر فأرة حاسوب أو بحركة الأصبع.

وتحضر «فيسبوك» لإطلاق «هورايزن»، وهي مساحة اجتماعية افتراضية يمكن الولوج إليها عن طريق الخوذ الانغماسية «أوكولوس»، خلال العام المقبل.