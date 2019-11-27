مواقف أبوظبي مجانية من الأحد إلى صباح الأربعاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مركز النقل المتكامل في أبوظبي عن مجانية المواقف بدءاً من الأحد الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول إلى الساعة 7:59 دقيقة من صباح يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019، وذلك في خطوة تهدف إلى إبقاء الجمهور على اطلاع بآخر المستجدات المتعلقة بعملها خلال أيام الإجازة في يوم الشهيد والعيد الوطني.

ونوه المركز بضرورة الوقوف في الأماكن المخصصة وعدم إعاقة حركة المركبات، إضافةً إلى عدم الوقوف في المواقف المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساءً وحتى 8:00 صباحاً، تجنباً للمخالفات.

في جانب آخر، صرح المركز بأنه سيتم إغلاق جميع مراكز إسعاد المتعاملين أثناء الإجازة بدءاً من الأحد 1 ديسمبر على أن يستأنف العمل في يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر.

أما عن مواعيد عمل خدمات حافلات النقل العام والعبارات في إمارة أبوظبي فستعمل حسب جداول مواعيدها الاعتيادية المتبعة أثناء أيام العطل الرسمية وأيام الجمعة دون أي تغيير.