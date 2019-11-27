العثور على الصندوقين الأسودين للمروحيتين الفرنسيتين المتحطمتين في مالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عثر على الصندوقين الأسودين لمروحيتين عسكريتين فرنسيتين بعد حادث تصادمهما في مالي، الاثنين الماضي، والذي راح ضحيته 13 جندياً. وتعد تلك أكبر خسارة بشرية في صفوف الجيش الفرنسي في حادث واحد، منذ نحو أربعة عقود.

وقال الكولونيل فريدريك باربري لشبكة «بي إف إم» التلفزيونية: «عُثر على الصندوقين الأسودين للمروحيتين، وسيتم تسليمهما للسلطات المعنية للتحليل». وأضاف: «التحقيقات لم تستبعد أي فرضية»، مؤكداً أن ظروف الطيران وقت التصادم كانت «في غاية الصعوبة» بسبب ظلام الليل وغياب ضوء القمر.

وقال «استخدم الطيارون مناظر الرؤية الليلة التي تكثف الضوء المتبقي في غياب القمر، وعند انعدام الضوء الاصطناعي مثل ما هو في المدن، كما هي الحالة في هذه المنطقة». وأشار إلى أن جثامين الجنود ستعاد إلى فرنسا.

وكانت ثلاث مروحيات وسرب من طائرات الميراج قد وصلت الاثنين لتقديم الدعم لسلاح البر، الذي كان ينفذ عمليات ضد المتطرفين في مالي.

وبعد وقت قصير على اشتباك الجنود مع المتمردين الذين فروا على درجات نارية وفي شاحنة بيك آب، تصادمت مروحية هجومية من طراز «تيجر» بأخرى من طراز «كوجر»، ما أدى إلى مقتل 13 جندياً كانوا على متنهما.

ويرفع ذلك الحادث عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في منطقة الساحل منذ تدخل باريس لمكافحة الجهاديين في مالي عام 2013، إلى 41 قتيلاً.

كما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه فرنسا في السيطرة على تمرد في منطقة بحجم مساحة غرب أوروبا.