السجن 7 سنوات والإبعاد للصحفي البريطاني قاتل زوجته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت محكمة استئناف دبي قرارها في قضية الصحفي البريطاني المتهم بقتل زوجته، وعاقبته بالسجن 7 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

وكانت هيئة المحكمة، استمعت إلى دفاع المتهم في الجلسة الماضية، وقدم علي الشامسي، محامي المتهم، مذكرة بأهم النقاط التي تساعد هيئة المحكمة على الاستجابة إلى طلبه بتخفيف الحكم إلى عامين فقط، بعد أن مر الحكم الصادر على المتهم بمراحل مختلفة كانت أولاها في محكمة أول درجة، حيث صدر حكم بالسجن 10 سنوات، واستأنفته نيابة دبي العامة، ليصدر حكم بتغليظ العقوبة إلى 15 سنة، ليطعن المتهم فيه أمام محكمة التمييز، التي قضت بإعادة القضية إلى الاستئناف مرة أخرى، لتنظر أمام هيئة قضائية أخرى.

واستند دفاع المتهم إلى نقاط عدة، منها إعادة توصيف التهمة على أنها اعتداء أفضى إلى موت، وليس القتل العمد. كما قررت نيابة دبي العامة عندها إحالة القضية للمحكمة، مضيفاً أن القول إن القتل العمد يجب توافر شروط عدة فيه، لا تتوافر في حالة المتهم البريطاني، حيث إنه مسؤول عن فعل الاعتداء، وليس عما ترتب عليه من موت المجني عليها، وأن هناك من الأدلة ما يؤكد أنه لم يكن ينوي قتلها، وأنه اشترى تذاكر الطيران لكليمها للسفر إلى موطنه، لحضور حفل تخرّج ابنهما. مطالباً بتخفيف الحكم مستأنساً بعام التسامح في الدولة، في ظل تنازل أولياء الدم، وهم ابن المجني عليها ووالدها، والظروف النفسية السيئة التي يعانيها المتهم. وتعود تفاصيل القضية إلى اتصال ورد إلى شرطة دبي في يوليو 2017 من المتهم يدّعي فيه أن زوجته تعرضت لاعتداء من مجموعة من اللصوص في منزلهما في جميرا. لكن التقارير أظهرت أن وفاتها جراء ضربة قوية على رأسها، ما أثار الشبهات حول الزوج، وأثناء التحقيقات معه في الشرطة والنيابة، أقر بمهاجمة زوجته بمطرقة، لكنه أكد أنه لم يكن ينوي قتلها.