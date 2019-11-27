شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تحتضن أكبر منشأة لوجستية في المنطقة بقيمة مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت مجموعة «لاند مارك» لبيع التجزئة شركتها الجديدة المتخصصة في عمليات التخزين واللوجيستيكس تحت اسم «أوميغا لوجيستيكس» حيث دشنت أكبر مشاريعها على مستوى المنطقة في قطاع التخزين واللوجيستيكس «ميغا ديستريبيوشن سنتر» بقيمة استثمارية مليار درهم.

وتضاهي المنشأة الجديدة المنشآت العالمية على غرار أمازون وغيرها من الشركات المتخصصة بالتخزين والتجارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دبي تحتضن أكبر منشأة لوجستية في المنطقة بقيمة مليار درهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.