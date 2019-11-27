مواجهة مصيرية بين برشلونة ودورتموند في «كامب نو»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيكون ملعب «كامب نو» اليوم الأربعاء على موعد مع قمة حاسمة في دوري أبطال أوروبا، تجمع برشلونة بضيفه بوروسيا دورتموند في لقاء سيؤثر أيضاً في مصير الكبير الآخر إنتر ميلان، فيما يحل نابولي ضيفاً على ليفربول حامل اللقب ومصير مدربه كارلو أنشيلوتي على المحك.

وتقام مباريات اليوم الأربعاء في المجموعات من الخامسة إلى الثامنة وأي من الفرق لم تحسم حتى الآن التأهل إلى الدور ثمن النهائي قبل جولتين على ختام دور المجموعات، والصراع مفتوح على مصراعيه لاسيما في المجموعة الثامنة حيث يتساوى كل من أياكس الهولندي وتشيلسي وفالنسيا بعدد النقاط (7) قبل الجولة الخامسة التي تجمع الأول بمضيفه ليل الفرنسي والثاني والثالث ببعضهما على ملعب «ميستايا».

في المجموعة السادسة، يدخل برشلونة ودورتموند إلى مواجهتهما في معقل النادي الكاتالوني وهما يدركان أن الفوز سيكون مفتاح أي منهما لحسم البطاقة الأولى، بما أن صاحب الأرض يتصدر (8) بفارق نقطة عن منافسه الألماني، فيما يحتل إنتر المركز الثالث (4) قبل حلوله ضيفاً على سلافيا براغ التشيكي (2).

وعلى برشلونة الظهور بمنظر مختلف عن الجولة الماضية التي تعادل فيها سلباً على أرضه مع سلافيا براغ، من أجل الحصول على فرصة الفوز على دورتموند الذي فرط ذهاباً بالنقاط الثلاث، واكتفى بالتعادل سلباً بعد أن أهدر ركلة جزاء عبر ماركو رويس.

ويعول برشلونة اليوم على سجله المميز في «كامب نو» حيث لم يذق طعم الهزيمة في 34 مباراة قارية في سلسلة بدأت في سبتمبر/‏ أيلول 2013، وهي الأطول في تاريخ المسابقة (الرقم السابق كان لبايرن ميونيخ الألماني برصيد 29 مباراة).

وفي تشيكيا، يحل إنتر ضيفاً على سلافيا براغ وهو مدرك أن المواجهة المصيرية لن تكون سهلة على الإطلاق استناداً إلى ما اختبره فريق المدرب أنتونيو كونتي ذهاباً حين احتاج إلى هدف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من المصاب حالياً نيكولو باريلا لإدراك التعادل 1-1.

ويحتاج إنتر إلى تجنب الهزيمة للإبقاء على حظوظه لأن الخسارة ستقضي رسمياً على أي آمال له بمواصلة المشوار.



مستقبل أنشيلوتي



وفي المجموعة الخامسة، يسافر نابولي إلى ملعب «أنفيلد» بطموح تكرار سيناريو مواجهة الذهاب مع ليفربول حين تغلب على حامل اللقب بهدفين نظيفين.

لكن الأمور لن تكون سهلة على الفريق الإيطالي لأن «الحمر» نجحوا بعد تلك الهزيمة التي حصلت في الجولة الأولى، في الخروج منتصرين من مبارياتهم الثلاث التالية ما خولهم تصدر المجموعة بفارق نقطة عن ضيفهم الذي يحل على «أنفيلد» مع عقدة عجزه عن تحقيق أي فوز في السابق على الملاعب الإنجليزية من أصل ثماني زيارات.

وبعد أن حرمه ليفربول الموسم الماضي من التأهل إلى ثمن النهائي بالفوز عليه 1-صفر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، يدرك أنشيلوتي، الفائز بلقب المسابقة ثلاث مرات، أن الخروج من الدور ذاته هذا الموسم سيجعله مهدداً بشكل جدي بالرحيل عن «سان باولو».

ويعاني نابولي وفشل في تحقيق الفوز في آخر 5 مراحل من الدوري الإيطالي، ما تسبب بتراجع وصيف بطل الموسم الماضي إلى المركز السابع بفارق 15 نقطة عن يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب.

وفي ظل هذه الأوضاع، سيكون من الصعب جداً على نابولي بأن يحرم ليفربول، متصدر الدوري الممتاز الفائز بمبارياته السبع الأخيرة في جميع المسابقات، من حسم بطاقته إلى ثمن النهائي في حال فوزه بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين ريد بول سالزبورغ وغنك البلجيكي.

وقد يضمن الفريقان تأهلهما في حال فوز نابولي على «الحمر» وتعادل أو خسارة سالزبورج أمام غنك.

وفي المجموعة الثامنة، تبدو بطاقة ثمن النهائي في متناول لايبزيغ الألماني إذ يحتاج إلى التعادل مع ضيفه بنفيكا البرتغالي الذي كان خسر ذهاباً على أرضه 1-2، في حين يحتاج ليون الفرنسي الثاني إلى الفوز على مضيفه زينيت سان بطرسبورج الروسي لحسم تأهله.

ويتصدر لايبزيغ برصيد 9 نقاط وبفارق نقطتين أمام ليون و5 عن زينيت الثالث، فيما يحتل بنفيكا المركز الأخير بثلاث نقاط.

وفي المباريات الأخرى، يحل تشيلسي ضيفاً على فالنسيا، وسيضمن «البلوز» تأهله إلى دور ال16 بحال فوزه، كما يلعب لايبزيج مع بنفيكا البرتغالي.