شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة الذاتية الكردية تفرج عن عشرات من عائلات داعش بمخيم الهول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن دفعة جديدة من عائلات عناصر تنظيم داعش الإرهابي خرجت من مخيم (الهول) جنوب شرق محافظة (الحسكة).

وأضاف المرصد - وفقًا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الأربعاء - : "أن الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشمال شرق سوريا أفرجت عن نحو 110 عائلات من تنظيم (داعش) من أبناء محافظة (الرقة) ، ويقدر عدد المفرج عنهم بـ400 شخص من نساء وأطفال؛ استكمالًا لنتائج اجتماع مجلس سوريا الديمقراطية بوجهاء العشائر في ملتقى (العشائر السورية)، والذي انعقد في أوائل مايو الماضي".

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وخرج أكثر من 900 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال من أبناء (دير الزور - الرقة - الطبقة) في يونيو الماضي من مخيم (الهول) نحو مناطقهم شرق الفرات.