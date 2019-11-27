شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أمير الكويت فى عقد قران نجل "جاسم الخرافى" بأحدث ظهور له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فى أحدث ظهور له بعد الوعكة الصحية التى مر بها مؤخرا، فى حفل عقد قران نجل رئيس مجلس الأمة الكويتي سابقًا على ابنة خالد المشعان في ديوان عائلة الخرافي.

وحضر عقد القران نجل أمير الكويت وزير الدفاع المقال ناصر الصباح، ورئيس الحكومة سابقًا ناصر المحمد الجابر الصباح، وعدد من الحضور وأفراد من عائلتي الخرافي والمشعان.

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وتداول رواد موقع "تويتر" فيديو من عقد القران ، حيث بدا الشيخ صباح بصحة جيدة بعد نحو شهر ونصف من عودته من رحلة علاج في الولايات المتحدة.