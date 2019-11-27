شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الريان باليمن يستأنف عمله برحلة من القاهرة بعدما أغلقته "القاعدة" فى 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم صباح اليوم إعادة فتح الصالات الخارجية و تدشين الرحلات بمطار الريان الدولي بمدينة المكلا فى محافظة حضرموت، إحدى محافظات اليمن المحررة، والذى قد أغلق بعد سقوط المدينة بيد القاعدة فى عام 2015.

جاء افتتاح المطار جاء عقب إعادة تأهيله وتجهيزه بدعم من دولة الإمارات وأشارت صحف يمنية إلى أن أولى الرحلات نفذتها الخطوط الجوية اليمنية من مطار عدن الدولي، وفق ذكر المكتب الإعلامي للمحافظة.

شارك فى حفل الافتتاح الدكتور سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء، ومحافظ محافظة حضرموت اللواء ركن فرج سالمين البحسني، وسفير دولة الإمارات سالم خليفة الغفلي، والكابتن صالح بن نهيد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.

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ومن جانبه أشاد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء ركن فرج سالمين البحسني بدعم الإمارات لإعادة تشغيل مطار الريان الدولي بالمكلا عقب توقف دام سنوات جراء الأضرار التي أحدثها تنظيم القاعدة الإرهابي في 2015.

وأكد أن إعادة استئناف رحلات الطيران وافتتاح الصالات الخارجية في المطار أسعد أبناء حضرموت خاصة المرضى الذين تكبدوا عناء الرحلات البرية إلى مدينتي سيئون وعدن لأكثر من 4 سنوات.

وقال، إن إعادة تدشين المطار تبدأ بوصول أول رحلة خارجية قادمة من القاهرة لتتوالى بعدها الرحلات، ما سيسهم في إنعاش الحركة الاقتصادية والسياحية، وأعرب عن جزيل الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لدعمهما المتواصل للمحافظة، وتوجهات السلطة المحلية نحو التنمية والاستقرار.