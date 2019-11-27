شكرا لقرائتكم خبر عن قوات تابعة لحكومة الوفاق تفرض سيطرتها على حقل الفيل جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت قوات تابعة لـ حكومة الوفاق فى جنوب البلاد على حقل الفيل النفطى.

وقالت منطقة سبها العسكرية التابعة لحكومة الوفاق فى بيان، اليوم الأربعاء، إن وحدات عسكرية من جهاز حرس المنشآت النفطية التابعة لمنطقة سبها العسكرية بحكومة الوفاق الوطني سيطرت على كامل حقل الفيل، كما طمأن البيان الشعب الليبي على الحقل واعدا بالمحافظة على سير العمل به.

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من جهتها، أشارت المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس إلى وجود نشاطات عسكرية فى محيط حقل الفيل النفطى، مؤكدة عدم ورود معلومات إليها حول الخسائر المادية أو البشرية.

كانت قوات الجيش الليبى قد بسطت سيطرتها سلميا فى فبراير الماضى على حقل الفيل الواقع جنوب مدينة سبها، كما تسلم الجيش فى الشهر ذاته حقل الشرارة النفطى دون قتال بعد التوصل لاتفاق مع القوة التى كانت تحرسه.