شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرقابة النووية بالإمارات: رخصة تشغيل محطة براكة قد تصدر فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول كبير فى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية فى الإمارات اليوم الأربعاء إن رخصة تشغيل محطة براكة للطاقة النووية قد تصدر فى الربع الأول من 2020 يعقبها بدء تشغيل أول مفاعل.

وقال كريستر فيكتورسن المدير العام للهيئة لرويترز على هامش مناسبة للقطاع "إذا لم يجد جديد.. قد تكون فى الربع الأول من العام المقبل، نعمل على ذلك".

وتتولى شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو) بناء محطة براكة، لكن مشاكل تتعلق بتدريب ما يكفى من الموظفين المحليين أرجأت بدء تشغيل المفاعل الأول بالمحطة عدة مرات.

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