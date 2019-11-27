الداخلية العراقية تعلن "تحرير" ضابط مختطف

بغداد/ محمد وليد/ الخليج 365

أعلنت الداخلية العراقية، الأربعاء، "تحرير" أحد ضباطها بعد اختطافه من قبل جهة مجهولة قبل أسبوعين.

وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قال رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، إن "جهات توحي بأنها تنتمي لإحدى مؤسسات الدولة اختطفت ضابطا في وزارة الداخلية".

وأوضح في بيان أن "الكاميرات سجلت اختطاف ياسر عبد الجبار، رئيس المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري (تابع للداخلية) في وضح النهار بمنطقة الجادرية، بـ(العاصمة) بغداد، واقتياده إلى جهة مجهولة".

والأربعاء، ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية ياسين الياسري: "تمكنت قوة من مكافحة أجرام بغداد من تحرير المختطف اللواء ياسر عبد الجبار وتأمين سلامته".

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وأضاف البيان أن العملية تمت "بعد مباغتة ومصادمة مع المجموعة الخاطفة، في منطقة زراعية نائية ومهجورة خارج العاصمة بغداد"، دون تفاصيل إضافية حول هوية المجموعة أو انتمائها.

وتداول ناشطون مقطع فيديو لم يتسن للأناضول التحقق من صحته، يظهر قيام مجموعة مسلحة بمحاصرة مركبة اللواء عبد الجبار، وإجباره على النزول منها واقتياده الى جهة مجهولة.

ومنذ انطلاق الاحتجاجات المناوئة للحكومة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تعرض عدد من الناشطين والمؤيدين للاحتجاجات للاختطاف والإخفاء القسري.

ويتهم الناشطون فصائل شيعية مقربة من إيران وعلى رأسها "عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي، بالوقوف وراء عمليات الاختطاف لترويع وإسكات الناشطين، وهو ما تنفيه تلك الفصائل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.