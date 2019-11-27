الدوحة.. عباس يبحث تطورات القضية الفلسطينية مع أمير قطر

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، تطورات القضية الفلسطينية، مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.

وبحث عباس مع أمير قطر، خلال اجتماع عقد في العاصمة الدوحة، الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

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كما ناقشا سبل حشد الدعم للموقف الفلسطيني، إضافة إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتنميتها في شتى المجالات.

وحضر الاجتماع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير فلسطين لدى قطر منير غنام.

وكان عباس، وصل إلى الدوحة الثلاثاء، في زيارة رسمية، لم يحدد مدتها.

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