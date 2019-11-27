غزة.. بدء صرف منحة مالية قطرية لـ 70 ألف أسرة فقيرة

غزة/ نور أبو عيشة / الخليج 365

بدأت دولة قطر، الأربعاء، بصرف مساعدات مالية لنحو 70 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة.

وأمام فروع بنك البريد (حكومي) الموزّعة في محافظات القطاع، تجمّع آلاف المواطنين لتلقّي تلك المساعدات النقدية.

ويعاني قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني، من أوضاع اقتصادية ومعيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006.

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والإثنين، أعلن محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار بغزة، عن صرف مساعدات نقدية، لحوالي 70 ألف أسرة فقيرة، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وتشكل هذه المساعدات جزءا من دفعة مالية قطرية "شهرية"، تبلغ 30 مليون دولار، مخصصة لإغاثة قطاع غزة.

وهذه هي المرة العاشرة، التي تصرف فيها قطر المنحة المالية.

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