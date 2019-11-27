غزة/ نور أبو عيشة / الخليج 365
بدأت دولة قطر، الأربعاء، بصرف مساعدات مالية لنحو 70 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة.
وأمام فروع بنك البريد (حكومي) الموزّعة في محافظات القطاع، تجمّع آلاف المواطنين لتلقّي تلك المساعدات النقدية.
ويعاني قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني، من أوضاع اقتصادية ومعيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006.
والإثنين، أعلن محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار بغزة، عن صرف مساعدات نقدية، لحوالي 70 ألف أسرة فقيرة، بواقع 100 دولار لكل عائلة.
وتشكل هذه المساعدات جزءا من دفعة مالية قطرية "شهرية"، تبلغ 30 مليون دولار، مخصصة لإغاثة قطاع غزة.
وهذه هي المرة العاشرة، التي تصرف فيها قطر المنحة المالية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر غزة.. بدء صرف منحة مالية قطرية لـ 70 ألف أسرة فقيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.