الجيش الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، اعتقال 8 فلسطينيين في مناطق متعددة في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة "الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية"، دون توضيح.

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وذكر أنه "تمت إحالة المعتقلين للتحقيق من قبل قوات الأمن".

وعادة ما ينفذ الجيش الاعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية فلسطينية، فقد وصل عدد المعتقلين 5000، بينهم 200 طفل و40 معتقلة و400 معتقل إداري (بلا تهمة) و700 مريض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.