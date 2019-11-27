غارات ليلية إسرائيلية على غزة

صحيفة الخليج الالكترونية أغارت طائرات إسرائيلية عدة مرات على مواقع فلسطينية جنوب قطاع غزة، بذريعة إطلاق قذيفتين صاروخيتين من القطاع تجاه المستوطنات في غلاف غزة. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن “طائرات الاحتلال استهدفت للمرة الثانية موقع “عين جالوت” التابع لكتائب القسام غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.

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