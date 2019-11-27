محتجون يغلقون طرقاً بين الديوانية والنجف وتعطيل الدراسة بالمثنى

صحيفة الخليج الالكترونية

أفادت مصادر ، بأن محتجين قاموا بإغلاق الطرق الرابطة بين الديوانية والنجف العراقية، فيما أعلن محافظ المثنى تعطيل الدراسة اليوم في المحافظة لمدة يومين.

وكانت قوات الأمن العراقية استخدمت يوم أمس الثلاثاء خراطيم المياه وقنابل الغاز، لتفريق المتظاهرين في شارع أبوصخير قرب مدينة العلم في محافظة النجف جنوب البلاد. كما لفتت إلى وجود أنباء عن إطلاق نار على قوات الأمن بحي الرحمة قرب طريق كربلاء دون وقوع إصابات.