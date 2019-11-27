طرق سهلة لإزالة صبغة الشعر من الجلد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أحيانا يحدث أن تتسلل قطرات من صبغة الشعر أثناء تلوينه إلى أجزاء من البشرة مثل الجبهة، الأذنين، الرقبة وحتى اليدين، ويصعب إزالتها خاصة بعد تركها مدة طويلة على الجلد، في حال حدوث ذلك، نقدم لك عزيزتي من خلال الأسطر التالية بعض الوصفات السهلة لإزالة صبغة الشعر عن الجلد في دقائق معدودة، طبقيها!



1-معجون الأسنان:

ضعي القليل من معجون الأسنان في فرشاة أسنان قديمة وادلكي بها أجزاء البشرة التي لونتها الصبغة لدقائق إلى أن تلاحظي اختفاء اللون، يفضل استخدام المعجون العادي وليس الجل للحصول على نتيجة سريعة وفعالة.

2-مزيل طلاء الأظافر:

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الكحول من العناصر الفعالة في إزالة الصبغة عن الجلد، اغمسي قطعة من القطن الطبي في مزيل طلاء الأظافر وامسحي بها البشرة وستلاحظين اختفاء اللون على الفور، إذا كانت بشرتك حساسة، فاختاري طريقة أخرى من الوصفات المقدمة في الموضوع.

3-البيكينج صودا (بيكربونات الصوديوم):

من الطرق الأخرى السهلة لإزالة الصبغة من على الجلد هي استخدام بيكربونات الصوديوم، كل ما عليك فعله هو مزج بيكربونات الصوديوم مع الماء حتى تتكون لديك عجينة مناسبة، قومي بدلك البشرة بها دون الضغط على الجلد بعنف، اتركي العجين على البشرة لمدة دقيقتين ثم أزيليها بالماء، وستلاحظين اختفاء الصبغة تماما.

4-صابون البشرة:

صابون البشرة العادي لا يكون فعالا في إزالة صبغة الشعر عن الجلد، لذا ينصح باستخدام غسول بمكونات قوية بحيث تعمل على تقشير الصبغة اللونية من البشرة، استخدمي غسول البشرة المتوفر لديك كحل مبدئي لإزالة الصبغة، وفي حال كان غير مجديا فاتبعي إحدى الطرق السابقة.