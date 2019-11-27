- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طرق سهلة لإزالة صبغة الشعر من الجلد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أحيانا يحدث أن تتسلل قطرات من صبغة الشعر أثناء تلوينه إلى أجزاء من البشرة مثل الجبهة، الأذنين، الرقبة وحتى اليدين، ويصعب إزالتها خاصة بعد تركها مدة طويلة على الجلد، في حال حدوث ذلك، نقدم لك عزيزتي من خلال الأسطر التالية بعض الوصفات السهلة لإزالة صبغة الشعر عن الجلد في دقائق معدودة، طبقيها!
1-معجون الأسنان:
ضعي القليل من معجون الأسنان في فرشاة أسنان قديمة وادلكي بها أجزاء البشرة التي لونتها الصبغة لدقائق إلى أن تلاحظي اختفاء اللون، يفضل استخدام المعجون العادي وليس الجل للحصول على نتيجة سريعة وفعالة.
2-مزيل طلاء الأظافر:
الكحول من العناصر الفعالة في إزالة الصبغة عن الجلد، اغمسي قطعة من القطن الطبي في مزيل طلاء الأظافر وامسحي بها البشرة وستلاحظين اختفاء اللون على الفور، إذا كانت بشرتك حساسة، فاختاري طريقة أخرى من الوصفات المقدمة في الموضوع.
3-البيكينج صودا (بيكربونات الصوديوم):
من الطرق الأخرى السهلة لإزالة الصبغة من على الجلد هي استخدام بيكربونات الصوديوم، كل ما عليك فعله هو مزج بيكربونات الصوديوم مع الماء حتى تتكون لديك عجينة مناسبة، قومي بدلك البشرة بها دون الضغط على الجلد بعنف، اتركي العجين على البشرة لمدة دقيقتين ثم أزيليها بالماء، وستلاحظين اختفاء الصبغة تماما.
4-صابون البشرة:
صابون البشرة العادي لا يكون فعالا في إزالة صبغة الشعر عن الجلد، لذا ينصح باستخدام غسول بمكونات قوية بحيث تعمل على تقشير الصبغة اللونية من البشرة، استخدمي غسول البشرة المتوفر لديك كحل مبدئي لإزالة الصبغة، وفي حال كان غير مجديا فاتبعي إحدى الطرق السابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر طرق سهلة لإزالة صبغة الشعر من الجلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.