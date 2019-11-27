تعرف على طرق التخلص من وجود الماء في أذنيك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يشكو كثير من هواة السباحة من وجود ماء في الأذنين، وصعوبة تجفيفه، فهذا الماء يسبب إزعاجاً في بعض الأحيان، وقد يثير القلق مع التكرار.



وللتخلص من الماء اتبع إحدى الطرق التالية:

- ينحشر الماء عادة في قناة الأذن، لذلك يمكنك إمالة رأسك على جانب الأذن التي تحتوي على الماء، والقفز على ساق واحدة مع الحفاظ على ميل الرأس جانباً.

تساعد هذه الحركة على تدفق الماء إلى خارج الأذن على الرغم من أنها قد تبدو سخيفة.

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- يمكنك أيضاً تجربة طريقة أخرى، وهي إمالة رأسك جانباً على جهة الأذن التي تحتوي الماء، وسحب الجزء الغضروفي (صوان الأذن) إلى الخارج، قد يتطلب الأمر تكرار الحركة، لذلك أعد رأسك إلى الوضع المستقيم بضع ثوانٍ قبل أن تكررها مرة أخرى.

- الطريقة الثالثة تتطلب إدارة رأسك مع تحريك الفك، بهذه الحركة يتم دفع شمع الأذن إلى الخارج وعمل تنظيف ذاتي للأذن، تكرار الحركة يعني تنظيفاً فعّالاً.

- النوم على الجانب الذي يحتوي الماء حل أخير للتخلص منه إذا فشلت الأساليب السابقة، يمكن أن تعمل الجاذبية أثناء النوم على تدفق الماء لأسفل باتجاه الوسادة.

وقد لا يكون استخدام القطن وسيلة جيدة لتنظيف الأذن، لذلك لا ينصح الأطباء بإدخال اي شيء لأذنيك، إذا استخدمت هذا الأسلوب عليك أن تكون حريصاً وتدخل القطن برفق ليمتص الماء.

والأجدر بالذكر أن الجسم سيحل مشكلة الماء مع مرور الوقت، لذلك إذا لم تنجح الطرق السابقة عليك أن تقلل من تململك، وتنتظر جسمك لأنه سيحل المشكلة.