عليك بالساونا...لمحاربة ضغط الدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يمكن للساونة أن تحارب ضغط الدم، حيث تسهم السخونة في توسيع الأوعية الدموية المتضيقة، حسب ما أفاد طبيب الأمراض الباطنة الألماني "راينر برينكه".

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وشدد برينكه على ضرورة استشارة الطبيب المعالج أولاً قبل الذهاب إلى الساونا؛ حيث لا يُنصح بالذهاب إلى الساونا في حال الارتفاع الشديد في ضغط الدم.

كما ينبغي على المرضى تجنّب الحمامات الباردة جداً بعد الساونا؛ حيث قد تنقبض الأوعية الدموية بسرعة وعلى نحو شديد، ومن ثم يرتفع ضغط الدم بشدة.