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لا تشرب الماء قبل الأكل.. لهذا السبب!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

لا تشرب الماء قبل الأكل.. لهذا السبب!

متابعات_الخليج 365

يوفّر الماء للجسم معادن يحتاجها كما أنه ضروري لترطيب الجسم وإرواء العطش، لكن لا ينصح خبراء التغذية بشرب الماء قبل الأكل مباشرة.

 

وذلك للأسباب التالية:

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شرب الماء قبل البدء في تناول الطعام يخفف العصارة الهضمية، ويعيق ذلك عملية الهضم السليم، وقد يتسبب في زيادة الشعور بالحموضة وحرقة المعدة، والمعدة تعرف متى ستأكل، وعندها تطلق العصارة الهضمية على الفور، فإذا بدأت الطعام بشرب كوب من الماء سيتم تمييع هذه العصارة، ومنعها من القيام بالهضم كما ينبغي.

 

ومن أسباب التحذير من شرب الماء قبل الأكل مباشرة أنه قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، فعندما لا يستطيع الجسم هضم بعض الأطعمة جيداً يتم تخزينها على شكل دهون، إذا لم يتم هضم الطعام جيداً سترتفع مستويات الغلوكوز في الدم، ويتطم إطلاق الأنسولين نتيجة لذلك.

 

لكن شرب القليل من الماء قبل الطعام قد لا يكون مصدر قلق، أما شرب كوب أو اثنين قبل الأكل مباشرة سيتداخل مع عملية الطعام، فمن المستحسن شرب الماء قبل الأكل بحوالى 30 دقيقة، أو بعد الأكل بنصف ساعة، ليستطيع الجسم هضم وامتصاص المغذيات جيداً.

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