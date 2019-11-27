حيل ذكية تجعل عطرك يدوم لفترة أطول.. فما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

هل تعلمين أن المتخصصين في مجال العطور يؤكدون أن نثر القطرات على الجسم فن له قواعد وأصول، ويشددون على ضرورة تجنب الأماكن المعتادة مثل منطقة العنق وخلف الأذنين لأن تراكم القطرات على هذه المناطق يعمل على سد الحيز التنفسي لها.



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يقترح المتخصصون على المرأة إذا كان العطر من النوع القوي أن تنشر رشة منه في الهواء أمامها وتتقدم بجسمها خطوة إلى الأمام في اتجاه مكان الرش، وتدور حول نفسها بحركة سريعة لتلتقط أماكن متفرقة من الجسم قطراته فيتكون حولها شبه هالة عطرية‏.

ويقترحون أيضاً أماكن جديدة للاحتفاظ برائحة العطر لفترة أطول، مثل ثنايا الملابس على الفستان أو الجاكيت، كما يمكن بل قطع صغيرة من القطن بالعطر المفضل وتوزيعها على الجيوب لتستمر الرائحة.

ويمكن أيضاً نثر رشات من العطر على خصلة شعر لقدرتها على الاحتفاظ بالذرات العطرية لفترة طويلة وإعادة بثها ببراعة مع كل حركة رأس‏.