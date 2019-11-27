شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة كارلتون الكندية تستضيف محاضرة لسفير مصر حول تحديات الأمن المائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت جامعة كارلتون الكندية مساء الثلاثاء، محاضرة لسفير مصر في كندا أحمد أبو زيد، بعنوان " تحديات الأمن المائى المصرى نتيجة مشروع سد النهضة..فرص الدبلوماسية المائية في التوصل لحلول".

وحظيت المحاضرة باهتمام كبير لدى الدوائر الرسمية و مراكز البحث والجامعات بالعاصمة الكندية ، حيث شهدها أكثر من مائة مشارك من وزارات الخارجية والبيئة والموارد الطبيعية واللجنة المشتركة الدولية المعنية بإدارة الموارد المائية المشتركة بين كندا والولايات المتحدة.

كما حضر الندوة لفيف من اساتذة وطلاب جامعتى أوتاوا وكارلتون، بالإضافة لسفراء كل من أثيوبيا والسودان وعدد من الدول الأفريقية والعربية والأوربية المعتمدين لدى كندا، وخبراء من مراكز البحث والفكر الكندية العاملة في مجال العلاقات الأفريقية والقانون الدولى وتسوية النزاعات .

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واستعرض السفير أحمد أبو زيد في المحاضرة الأبعاد السياسية والفنية والقانونية لملف سد النهضة الاثيوبى، وتطورات العملية التفاوضية والموقف المصري إزائها، مع تقديم شرح وافٍ للخلفية التاريخية لقضية مياه النيل والعلاقات بين دول حوض النيل عبر المراحل التاريخية المختلفة، مؤكدا على أن نهر النيل يجب ان يظل دائما جسرًا للتعاون وتحقيق المكاسب المشتركة بين دول الحوض دون الإضرار بأى طرف، وليس قضية خلاف أو نزاع.

ومن جانبها، ألقت الدكتورة بانو أورميتشي رئيسة المعهد العالمي للمياه بجامعة كارلتون، كلمة رحبت خلالها بالسفير المصري، مؤكدة على ان الجميع يعلم أهمية مياه النيل بالنسبة لمصر، وان الجامعة حرصت علي استضافة السفير المصرى للتحدث في هذا الموضوع وشرح موقف بلاده تجاه مشروع سد النهضة الاثيوبى، ليس فقط لكونه سفير مصر في كندا، وإنما لكونه يتمتع بخبرة طويلة في مفاوضات مياه النيل لسنوات عديدة، وأنه من أكثر الدبلوماسيين المصريين الذين انخرطوا في تفاصيل هذا الملف.