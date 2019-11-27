متظاهرون عراقيون يقطعون الطرق فى كربلاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام عدد من المتظاهرين بمحافظ كربلاء فى العراق اليوم الأربعاء، بقطع عدد من الطرق والجسور بالإطارات المحروقة. وقال أحد المتظاهرين في حوار للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / " إن التصعيد جاء بسبب تجاهل الحكومة للمطالب الشعبية ، مضيفا أن هناك إجراء آخر سيتم تنفيذه، وهو إغلاق الدوائر الحكومية، لاسيما المحافظة والمحكمة، ومنع الموظفين من الوصول لدوائرهم كنوع من الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب المتظاهرين .



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