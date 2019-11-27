شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بحكومة اليمن: تشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سكرتير رئيس الوزراء السابق غمدان الشريف، عن مهمة الحكومة الجديدة واللجنة العسكرية بقيادة أمجد خالد في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال غمدان الشريف في تغريدة له على"تويتر" مهمة الحكومة الحالية واللجنة العسكرية بقيادة أمجد خالد هو الإشراف على تنفيذ اتفاق الریاض بكامل بنوده العسكرية والأمنية.

وأشار الشريف إلى " إن تشكيل الحكومة خلال 30 يوم من تاريخ عودة الحكومة مبنى على تنفيذ الاتفاق فالكرة اليوم في ملعب الطرف المعرقل والذي يختلق الأعذار والتصعيد الإعلامي لعدم التنفيذ.

ووفقا لاتفاق الرياض الذى تم توقيعه مؤخرا بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى يم تشكيل حكومة من 24 وزرا مناصفة بيمن الشرعية والجنوبيين، كما نص الاتفاق على عودة الحكومة للعاصة المؤقتة عدن، ويعقد الكثيرون من اليمنييين الآمال على هذا الاتفاق للخروج بالين من كبوته لمرحلة جديدة .