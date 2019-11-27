شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: إطلاق سراح 2500 موقوف ونسعى لتصحيح المسارات السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العراق.. أكد رئيس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدى، أن القضاء أطلق سراح 2500 موقوف، مبينا أن المتبقى من الموقوفين وهم 240 شخصا على ذمة قضايا جنائية وسيطلق سراحهم بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وقال عبدالمهدي ـ في كلمته خلال جلسة لمجلس الوزراء، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأربعاء،" إن أحداثا مؤسفة رافقت التظاهرات وقد أوضحت لجنة التحقيق ذلك في تقريرها، مشيرا إلى أن قوات الأمن حرصت على حماية المتظاهرين في ساحات التظاهر، وهناك حراك في الحكومة والبرلمان لتصحيح العديد من المسارات السياسية، بالإضافة إلى تشكيل قوات حفظ القانون".