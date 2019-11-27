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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبراء يوصون مرضى السكري فحص الأقدام يومياً ! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أوصى البروفيسور الألماني "هيلموت مينرت" مرضى السكري بفحص أقدامهم يومياً من حيث وجود جروح صغيرة أو بثور، مع مراعاة فحص باطن القدم أيضاً بواسطة مرآة.
وأرجع اختصاصي علاج السكري أهمية هذا الفحص إلى فقدان الإحساس بالألم في الأقدام بسبب تدهور سريان الدم أو تلفيات الأعصاب، وبالتالي غالباً ما يتم اكتشاف الجروح الصغيرة بشكل متأخر.
وكنتيجة لذلك تلتهب هذه الجروح أو تُصيبها عدوى، كما قد تنشأ قروح، وفي أسوأ الحالات قد يصل الأمر إلى حد البتر.
لذا شدّد البروفيسور الألماني على سرعة التوجّه إلى الطبيب في حال ملاحظة أية جروح أو بثور في الأقدام.
ولتجنّب حدوث جروح من الأساس، يوصي مينرت مرضى السكري بعدم ارتداء أحذية ضيقة أو جوارب خشنة، كما ينبغي غسل الأقدام يومياً بماء فاتر، مع مراعاة عدم استعمال فرشاة صلبة وتجنّب الفرك الشديد.
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي توخي الحذر عند قص أظافر الأقدام؛ حيث أنّه من الأفضل استعمال المِبرد لهذا الغرض.
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