عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أملٌ جديد للمصابين بسرطان ِالدم حيث قادت صدفة ٌبحثية إلى اكتشافِ علاج يقضي على سرطانِ الدم وتأمل شركاتُ دواء كبرى بطرح العلاج في سنة 2017.



تتسابقُ كبرى شركاتِ الدواءِ إلى إطلاق ما يمكنُ أن يصبحَ أكثرَ العِلاجاتِ فاعليةً لــلوكيميا وأنواعِ سرطانِ الدم الأخرى ، والمُعضلةُ التي تواجِهُ تلك الشركاتِ هي كيف تجعلُ هذا العلاجَ مُتاحًا على نطاقٍ واسعٍ وتكونُ كُلفتُه مُتناسبةً مع ما يحققًه من فائدة.

وتقوم فكرةُ فريقِ البحثِ الذي عمل على التوصلِ إلى العلاجِ الجديد على إيجادِ طريقةٍ يمكنُ من خلالها تسليحُ الخلايا بحيث تكونُ قادرةً على قتلِ الخلايا المسرطِنةِ الأخرى.

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ويُعرفُ العلاجُ الجديدُ باسم خلايا "كار تي" ويقومُ على استخراجِ خلايا "تي" أو التائية من الجهازِ المناعي للمريض وإدخالِ تعديلٍ عليها لتعزيز قدرتِها على رصد الخلايا وقتلِها ثم حقنِها في المريضِ مرةً أخرى.

وفي مرحلةٍ مبكرةٍ من التجارِبِ الأوليةِ تمكن العلاجُ من القضاء على اللوكيميا والليمفوما في ما تراوح بين أربعين وتسعين في المئة من المرضى الذين لم تكنْ لديهم أيُّ خِيارتٍ أخرى.

اكتشافُ العلاج المحتملِ كان من قَبيلِ الصدفة، إذ كان فريقُ البحثِ يعمل أساسًا على إنتاجِ علاجٍ للتعامل مع خلايا مناعيةٍ معينة حينما اُكتُشِفَ تأثيرٌ غيرُ متوقعٍ للأجسام المضادة التي يمكِنُ تطويرُها في الخلايا النخاعية، التي عادةً ما يستهدفُها المرض.

ويتوقعُ خبراءُ الصناعةِ أن يصلَ علاجُ خلايا "كار تي" إلى الأسواقِ سنةَ الفين وسبعَ عشْرةَ وأن يصلَ ثمنُه إلى أربعِمئةٍ وخمسين ألفَ دولار إذا جاءتِ النتائجُ جيدةً في تجارِبَ على نطاق أوسعَ . هذه التكلِفةُ هي لعلاجٍ يُؤخذُ مرةً واحدةً وبعدَها تختفي آثارُ السرطانِ ولا يحتاجُ المريضُ إلى العلاجِ مرةً أخرى.