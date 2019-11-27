عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعدّ الموز من أفضل مصادر الطاقة الطبيعية للإنسان، لأنه خالٍ من الصوديوم، ويُعالج ارتفاع ضغط الدم، إلى جانب خلوّه من الدهون والكولسترول.



ويحتوي الموز على نسبة من السكر والبروتين والدهون والعديد من الفيتامينات وكثير من الأملاح المعدنية.

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وقد نجح باحثون أمريكيون من جامعة ميتشيغن في استخلاص دواء من ثمرة الموز، يمكنه القضاء على 3 أمراض خطيرة، هي: الإيدز، والتهاب الكبد الوبائي، والانفلونزا.

وقد ذكر الباحثون أنَّ المكون الرئيسي لهذا العقار هو بروتين موجود في الموز يُدعى "لكتين" (BanLec-I)، كان قد اكتشف قبل 5 سنوات، واعتبر علاجاً محتملاً للإيدز، لكنَّه تسبّب بآثار جانبية مزعجة حينها، وفقاً لـ"ديلي ميل" البريطانية.

ويأمل الباحثون في أن يصبح الدواء الجديد مضاداً فيروسياً حيوياً، يُستخدم على نطاق واسع ليقي البشرية هذه الأمراض الخطيرة.

وينتظر الباحثون إجراء اختبارات سريرية على البشر، قبل طرح العقار الجديد في الأسواق.