وصفات طبيعية لعلاج اضطرابات المعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعاني العديد من الأشخاص من عدد من الاضطرابات المعوية التي تتمظهر بأشكال مختلفة، مثل الإمساك، والإسهال، والنفخة، وعسر الهضم وألم المعدة، وغيرها.



خلطة النعناع والبابونج

إخلطي 30 غراماً من النعناع مع 30غراماً من الترنجان و 40غراماً من البابونج. خذي ملعقة لصنع فنجان من الشاي الساخن، بهدف التخلّص من اضطرابات المعدة.

علاج عسر الهضم

أضيفي نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل، إلى ملعقة صغيرة من عصيرالليمون الحامض الطازج وملعقة صغيرة من عصيرالنعناع الطازج وملعقة كبيرة من العسل.

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اخلطي المزيج، وتناولي منه 3 مرات يومياً، إلى حين تحسّن عملية الهضم.

للقضاء على حالات الاسهال

قومي بتحلية كوب من ماء الشعير بملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي، واشربي على جرعات متكرّرة ، إلى حين توقف الاسهال.

شاي النعناع لتهدئة القولون العصبي

ضعي ملعقة صغيرة من النعناع المجفف، أو 3 أغصان من النعناع الطازج داخل كوب من الماء المغلي. دعي المزيج لمدة دقائق، ثم اشربي 3-4 أكواب في اليوم، لتخفيف الألم وتهدئة القولون العصبي وتسهيل الهضم وطرد الريح.

علاج الإمساك

اخلطي القليل من الشوفان مع جوز الهند المجفف والسكر الأسمر ومسحوق الفانيليا، في وعاء كبير، ثم أضيفي الزبدة. حرّكي هذه لمكونات حتى تمتزج جيداً .

تناولي هذا المزيج اللذيذ، كوجبة فطور عند الصباح، لعلاج الإمساك.