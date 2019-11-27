أطعمة تساعدكم على التخلّص من التعب والخمول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نقدّم لكم في هذه المجموعة من الصّور لائحة بـ 4 أطعمة تساعدكم لو أكثرتم من تناولها على التخلّص من التعب والخمول بمدّكم بالطّاقة والحيويّة اللاّزمتين لإكمال نهاركم.



الكمون: تحفّز الزّيوت المتبخّرة التي يحتويها الكمّون الجهاز العصبي من أجل التّفكير المبدع. لذلك، يُمكنكم إعداد فنجان من الكمّون تضعون فيه ملعقتين صغيرتين من الكمّون.

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المكسرات: تُساعد المكسّرات كالفستق والفول السّوداني على تقوية الأعصاب وزيادة القدرة على التركيز والإنتباه، بحيث أنّها تعمل على تنشيط الموصلات العصبيّة الضروريّة للحصول على المعلومات.

الزنجبيل: تساعد المواد التي يتكوّن منها الزّنجبيل على الوصول لأفكار جديدة، كما يُساعد على تخفيف الدم حتّى يتدفّق بسهولة أكبر إلى المخ، ما يسمح بدخول كميّة أكبر من الأوكسيجين إليه، ويزيد بالتّالي من التركيز.

الفواكه: تُعتبر الفاكهة من أهمّ المصادر الجيّدة للفيتامينات ومضادّات الأكسدة، ما يجعلها أساسيّة للتّركيز وتنشيط الذاكرة.