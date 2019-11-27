تدشين مركز الإمارات للتكنولوجيا النووية في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اليوم، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومؤسسة الإمارات للطاقة، مركز الإمارات للتكنولوجيا النووية الذي يعد مركزاً بحثياً متخصصاً في تعزيز كفاءة بحوث التكنولوجيا النووية في دولة الإمارات، ويدعم الأهداف التي تمكن من الوصول إلى تكنولوجيا نووية نظيفة وآمنة ذات كفاءة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لعام 2030.

وتم الافتتاح في مجمع ارزانة في حرم ساس النخل في جامعة خليفة، بحضور المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة في الحكومة، والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والنائب الثاني لوزير الخارجية الكوري، والسفير الكوري، وعدد من الشخصيات الرسمية من دولة الإمارات ودولة كوريا الجنوبية.