حليف سابق لأردوغان يتهمه بإدخال تركيا في نفق مظلم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعتزم نائب رئيس الوزراء التركي، وزير الاقتصاد السابق علي باباجان، تشكيل حزب سياسي جديد نهاية العام ليتحدى حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان؛ حليفه السابق، وذلك لمواجهة ما وصفه بمخاطر «حكم الرجل الواحد» الذي أدخل البلاد في نفق مظلم.

وكان باباجان استقال من حزب العدالة والتنمية في يوليو، مُرجعاً خطوته تلك إلى ‭‭‬‬«خلافات عميقة»، وهو عضو مؤسس في حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية الذي يحكم تركيا منذ عام 2002، وشغل منصب وزير الاقتصاد، ثم وزير الخارجية قبل أن يصبح نائباً لرئيس الوزراء بين 2009 و2015.

ولكن في أعقاب ما قيل إنها محاولة انقلاب عسكري عام 2016، أشرف أردوغان على حملات تطهير في الخدمة المدنية والقضاء والجيش والجامعات، انتقدها كثيرون منهم حلفاء له ووصفوها بأنها تُقوِّض حكم القانون والحريات الديمقراطية. وتقلد أردوغان كذلك صلاحيات جديدة بموجب إصلاح دستوري على حساب البرلمان والحكومة.

وقال باباجان لتلفزيون خبر ترك الثلاثاء، في أول مقابلة على الهواء منذ استقالته من العدالة والتنمية: «رأينا أن تركيا دخلت نفقاً مظلماً مع تزايد مشكلاتها في كل قضية كل يوم، وبالتالي بدأنا جهودنا لإنشاء حزب جديد».

وترددت شائعات منذ فترة طويلة بأن باباجان والرئيس السابق عبدالله جول ـ وهو أيضاً من مؤسسي حزب الحرية والعدالة وكان حليفاً لأردوغان ـ يعتزمان تشكيل حزب منافس. وقال باباجان إن جول لن يشارك بنشاط في الحزب، لكنه يعمل كمستشار أو «أخ كبير».

واختلف أحمد داوود أوغلو رئيس وزراء تركيا السابق مع أردوغان في 2016، وانتقد السياسة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية، لكن باباجان استبعد انضمام داوود أوغلو لحزبه الجديد، ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات القادمة في تركيا عام 2023.