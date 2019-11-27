شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقالات في الضفة وقصف على غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتقلت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» الليلة الماضية ثمانية فلسطينيين خلال مداهمات بالضفة الغربية المحتلة، حسب ما ذكرت وسائل إعلام «إسرائيلية» صباح الأربعاء.
وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، على موقعها الإلكتروني، أن المداهمات قامت بها قوات من الأمن الداخلي وحرس الحدود والشرطة.
وتكاد قوات الاحتلال تشن حملات اعتقال بحق الفلسطينيين بشكل شبه يومي في الآونة الأخيرة.
وفي الساعات الأولى من صباح الأربعاء، شنت «إسرائيل» غارات عدة على مواقع في قطاع غزة، بعد ساعات على إطلاق صاروخين باتجاه مستوطنات «إسرائيلية».
ولم يذكر وقوع ضحايا في الغارات.
وذكر شهود عيان أن طائرة استطلاع «إسرائيلية» استهدفت ـ بصاروخ ـ أرضاً زراعية شرقي حي الزيتون شرقي مدينة غزة.
وكان الجيش «الإسرائيلي» أعلن عن إطلاق صاروخين «من قطاع غزة على جنوبي البلاد» مساء الثلاثاء، أحدهما اعترضته منظومة «القبة الحديدية». ودوّت صفارات الإنذار في جميع أنحاء بلدة سديروت قرب القطاع الفلسطيني.
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