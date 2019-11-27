منتدى الإعلام السعودي يناقش المحتوى الإعلامي في العصر الرقمي









اسماء السيد - الرياض: يناقش منتدى الإعلام السعودي الذي ينطلق في الأسبوع المقبل مشروع التحوّل الرقمي للصحف الورقية، والفرص الاستثمارية الواعدة أمام المؤسسات الصحافية، وأزمة المحتوى، والمهمة الناعمة في صناعة السمعة، وتحديات صناعة الإعلام وذلك عبر العديد من ورش العمل.

كما تقام ورشة عمل بعنوان "كيف تصنع محتوى رقمي فّعال"، والتي ستتضمن آليات بناء المحتوى الإعلامي في العصر الرقمي وأساليب إعداده وإدارته وتسويقه عبر المنصات المختلفة، والفرق بين إدارة المحتوى القائم على إعادة وتدوير المضامين الاتصالية التقليدية، وصناعة المحتوى الهادف إلى تعديل المواقف والاتجاهات والسلوكيات البشرية.

الجدير بالذكر أن منتدى الإعلام السعودي يقام في عاصمة الإعلام العربي الرياض تحت شعار: "صناعة الإعلام.. الفرص والتحديات"، بحضور أكثر من الف إعلامي من 32 دولة، وذلك انسجامًا مع التطورات التي تشهدها البيئة الاتصالية لوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.