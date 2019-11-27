دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي مصورة الأمير خالد بن بندر وزوجته الأميرة لوسي تحكي قصتها مع التصوير

حالة من الإعجاب الشديد انتشرت على صفحات السوشيال ميديا، أثارتها صورة سفير السعودية لدى المملكة المتحدة، الأمير خالد بن بندر بن سلطان آل سعود، وزوجته، الأميرة لوسي، حيث قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالإشادة بجمال الصورة والعفوية الشديدة التي ظهرت عليه.

وبحسب ما ذكره موقع العربية، فإن مصورة هذه الصورة هي فتاة سعودية تدرس في لندن اسمها أفنان عبدالكريم، والتي نجحت في تحويل هوايتها في التصوير إلى مصدر ربح تكتسب منه، خاصة وأنها تلتقط صوراً احترافية تثير إبهار كل من يراها.

ووفقاً لما كشفته المصورة السعودية التي تدرس في بريطانيا منذ عام 2012، فقد حصلت على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ويستمنستر في لندن، وعقب تخرجها، قررت الاستفادة مما درسته، وتحويل هوايتها في التصوير إلى مشروع تجاري تكتسب منه رزقها. © alqiyady مصورة الأمير خالد بن بندر وزوجته الأميرة لوسي تحكي قصتها مع التصوير

وتابعت أفنان عبدالكريم أن حبها للتصوير بدأ معها منذ كان عمرها 13 عاماً، حيث كانت تحب التقاط الصور بكاميرا رقمية، وعند وصولها إلى المرحلة الثانية، أهداها والدها أول كاميرا احترافية في حياتها، لتبدأ في التعلم بطريقة ذاتية فنون التصوير.

وأوضحت أنها كانت تتعلم فنون التصوير الاحترافي مع كل صورة تلتقطها، مؤكدة أن فكرة توثيق لحظة من الزمن كافية لأن تجعلها تقوم بالتصوير بدون كلل أو ملل.

وأشارت المصورة السعودية إلى أنه على الرغم من صعوبة التصوير لأنه يحتاج إلى دقة توازن وإتقان عال، إلا أن شغفها الشديد يجعلها تمارسه بمتعة لا تنتهي. © alqiyady مصورة الأمير خالد بن بندر وزوجته الأميرة لوسي تحكي قصتها مع التصوير

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وقالت أفنان عبدالكريم أنها تتلقى العديد من طلبات التصوير في بريطانيا، سواء من المشاهير أو من السياح، مشيدة بجمال العاصمة لندن، التي تشجعها على استمرار العمل في مجال التصوير.

كما عبرت عن سعادتها الكبيرة بتصويرها مراسم تسليم أوراق اعتماد الأمير خالد بن بندر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة للملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، والتي استقبلته في قصر باكينغهام في العاصمة لندن.

وأضافت قائلة أنه سبق لها أيضاً تصوير زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة البريطانية لندن في عام 2018. © alqiyady مصورة الأمير خالد بن بندر وزوجته الأميرة لوسي تحكي قصتها مع التصوير

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