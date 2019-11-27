شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية العراقى يعلن تحرير اللواء المختطف ياسر عبد الجبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الداخلية العراقى ياسين الياسرى، اليوم الأربعاء، تحرير مدير المعهد العالى للتطوير الأمنى والإدارى فى بغداد اللواء المختطف ياسر عبد الجبار.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) عن الياسرى قوله: إن قوة برئاسة مدير مكافحة الإجرام، حررت اللواء المختطف ياسر عبد الجبار مدير المعهد العالي في وزارة الداخلية. وقال رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدي، في وقت سابق، إن الكاميرات سجلت اختطاف اللواء الدكتور ياسر عبد الجبار محمد حسين عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري في بغداد واقتياده إلى جهة مجهولة، مشيرا إلى أن البلاد تشهد ازدياد حالات الخطف التي تقوم بها جهات توحي بأنها تنتمي لإحدى مؤسسات الدولة سواء بعناوين حقيقية أو مزيفة.

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