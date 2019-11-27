شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير صهاريج ومراكز لتكرير وتهريب النفط السورى إلى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر ميدانى سورى اليوم الأربعاء، بتدمير عدد من صهاريج ومراكز تكرير نفط كانت "بعض التنظيمات الكردية" تستخدمها لتهريب النفط السورى إلى تركيا.

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية عن المصدر الميداني بمدينة الحسكة قوله إنه "بعد التحقق من قيام بعض التنظيمات الكردية في منطقة الجزيرة السورية بتهريب النفط السوري عبر صهاريج عن طريق جرابلس ومنطقة أربيل فى شمال العراق إلى النظام التركي الذي يدعون أنه عدوهم الأساسي تم صباح اليوم تدمير مجموعات من هذه الصهاريج ومراكز تكرير النفط". وأكد المصدر أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق أى عملية تهريب للنفط المسروق من الأراضى السورية إلى خارج البلاد.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدمير صهاريج ومراكز لتكرير وتهريب النفط السورى إلى تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.