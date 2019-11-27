إصابة 15 فلسطينيا فى اقتحام نابلس واعتقال 8 آخرين بالضفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 15 مواطنا فلسطينيا بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي خلال مواجهات اندلعت فجر اليوم بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلى التي اقتحمت برفقة 1400 مستوطن قبر يوسف الواقع بالقرب من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، اقتحمت قوات الاحتلال فجرا المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وانتشرت في محيط "قبر يوسف". Advertisements وأفاد شهود عيان فلسطينيون بأن جيبات عسكرية ترافقها جرافة اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة ومحيط "قبر يوسف" بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع في الأجواء تمهيدا لاقتحام المستوطنين للقبر. وأضافوا أن مواجهات اندلعت في المكان أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت. كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 8 مواطنين فلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة بحجة التخطيط لتنفيذ عمليات ضد قواته.

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