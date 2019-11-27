إصابة 15 فلسطينيا إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

رام الله/ أيسر العيس/ الخليج 365

أصيب 15 فلسطينيا، بجروح وحالات اختناق، الثلاثاء، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، أن طواقمها "تعاملت مع 15 إصابة خلال مواجهات في محيط قبر يوسف في مدينة نابلس".

وأضافت أنه تم التعامل مع جميع الاصابات ميدانيا، وأنها توزعت بين الاختناق بالغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

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واندلعت المواجهات إثر اقتحام عشرات المستوطنين اليهود، مقام قبر يوسف، شرق مدينة نابلس، تحت حراسة مشددة من الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين في محيط المقام، وفق شهود عيان.

وذكر الشهود للأناضول، أن الجيش الإسرائيلي أطلق وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان الفلسطينيين، الذين ألقوا الحجارة باتجاه الجنود.

ويقتحم المستوطنون اليهود مقام يوسف في نابلس لأداء طقوس دينية، لاعتقادهم بأنه قبر النبي يوسف عليه السلام، وأنه حق يهودي، في حين تنفي الروايات التاريخية والعلمية صحة ذلك، مشيرة إلى أن عمر القبر لا يتعدى مئتي عام، وأن القبر يعود لرجل مسلم سكن المنطقة قديما يدعى يوسف دويكات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.