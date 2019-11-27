"الخطوط التونسية" تعتزم إحالة 1200 موظف للتقاعد المبكر

تونس/ عائشة يحياوي/ الخليج 365

تعتزم شركة الخطوط التونسية (حكومية) إحالة 1200 موظف للتقاعد المبكر، على خلفية مشاكل مالية.

وقال إلياس المنكبي، مدير الشركة، في تصريح للإذاعة التونسية الرسمية، الثلاثاء، إنّ الخطوة "تندرج في إطار برنامج إعادة تأهيل الشركة التي تعاني من مشاكل مالية كبيرة".

وشدد على أنّه "سيتم في مرحلة أولى تسريح 400 موظف في الربع الأول من العام 2020"، من دون توضيح موعد إحالة بقية العدد للتقاعد.

ولفت المنكبي إلى أنه سيتم منحهم كل مستحقاتهم المالية، حيث تتكلف الخطوة نحو 170 مليون دينار ( 59.6 مليون دولار).

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يشار إلى أن تكلفة برنامج إعادة تأهيل شركة الخطوط التونسية في حدود 1.3 مليار دينار (456 مليون دولار).

وتأسست الخطوط التونسية عام 1948 ويتكون أسطولها من 29 طائرة طور الاستغلال.

وحسب إحصائيات للشركة فإنّ عائدات نقل المسافرين بلغت 1.2 مليار دينار ( 421 مليون دولار) في التسعة أشهر الأولى من عام 2019. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.