إسرائيل تقصف مواقع فلسطينية في قطاع غزة

غزة/ هاني الشاعر/ الخليج 365
قصفت مقاتلات حربية إسرائيلية، الأربعاء، مواقع فلسطينية، في قطاع غزة.
وأفاد مراسل وكالة الخليج 365، أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارتين صباحا، الأولى غرب مدينة خانيونس (جنوب)، والثانية، شرقي مدينة غزة (شمال).
ولم يتسبب القصف الإسرائيلي في وقوع إصابات.
وسبق هاتين الغارتين، فجرا، ست غارات متتالية، على موقع يُطلق عليه محليا اسم "القادسية"، ويتبع لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، دون الإعلان عن وقوع إصابات.
ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعقيبا فوريا على الغارتين الجديدتين، لكنه كان قد قال في بيان، فجرا، إن مقاتلاته هاجمت "أهدافا لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة، بما في ذلك موقعا لإنتاج الأسلحة، ردا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة".
وسبق وأن أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء عن رصده صاروخين، أطلقا من قطاع غزة، نحو إسرائيل.
وعادة ما يرد الجيش الإسرائيلي، على أي قذائف تطلق من غزة، بقصف مواقع تتبع لحركة حماس، كونها "تسيطر على القطاع، وتتحمل مسؤولية كل ما يجري فيه"، حسب بيانات الجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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